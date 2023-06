Ausstellung „kreativ 3„ in der Galerie Alter Ego

„kreativ 3 „ ist das Motto einer Ausstellung mit Bildern von Susanne Beyer, Karin Tutas und Sabine Winter in der Galerie „Alter Ego“ des Künstlers Werner Stepanek in der Schulstraße 12 in Göppingen. Die drei Malerinnen, die unter anderem in der Malwerkstatt des Göppinger Künstlers Detlev Schorlau arbeiten, verbindet die Freude am Umgang mit Farbe und dem Experimentieren mit verschiedenen Materialien und Techniken. Auf einen Stil lassen sie sich nicht festlegen – der Weg, sprich der Malprozess, ist das Ziel. In der Ausstellung sind farbenfrohe, spannende und emotionale abstrakte Werke mit unterschiedlichen Motiven zu sehen.

Die Schau wird am Samstag, 10. Juni, um 11 Uhr eröffnet. Die Einführung hält Margit Haas. Musikalisch unterhält Jürgen Merkle.