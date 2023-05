Moore, unsere letzte Hoffnung?

Torfmoore binden Kohlendioxid - welchen Einfluss hat das auf den Klimawandel? Moorschutz hat es in dieser Legislaturperiode sogar in das Klimaprogramm der Ampelkoalition gebracht. Doch was steckt dahinter? Wo gibt es Moore, wie funktionieren diese, in welchem Zustand sind sie und wie können wir es schaffen, diese am Wachsen zu halten? Der Vortrag stellt exemplarisch Moorgebiete von Norddeutschland über Skandinavien bis hin zu den Tropen vor und ist auch als Vorbereitung für die Exkursion ins Pfrunger Ried am 24. Juni gedacht.