Studien der Stiftung Lesen zeigen: Vorlesen fördert Fantasie und Konzentrationsfähigkeit und schafft Geborgenheit und Nähe. Kinder, denen bereits in jungen Jahren viel vorgelesen wird, tun sich außerdem leichter beim Lesen lernen und entwickeln einen größeren Wortschatz. Leider ist es oft schwer, regelmäßige Vorlesezeiten in den stressigen Alltag zu integrieren. Deswegen öffnet das Geschichtenschloss jeden Freitag um 15:30 Uhr seine Tore und lädt Kinder dazu ein, sich von unseren Vorlesepatinnen und Vorlesepaten in lustige und geheimnisvolle Geschichten entführen zu lassen. Natürlich wird nicht nur auf Deutsch, sondern oft auch in anderen Sprachen vorgelesen. Sei dabei und erfahre, wie spannend es sein kann, einer fremden Sprache zu lauschen!