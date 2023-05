Das Schrack-Kühn-Schrack Trio interpretiert Jazz Standards aus dem "Great American Songbook" auf seine ganz eigene Art und Weise. Dabei stehen Spielfreude, Swing und Interaktion an oberster Stelle. Die drei Musiker stammen allesamt aus dem Kreis Göppingen und sind durch ihre langjährige Zusammenarbeit in den unterschiedlichsten Formationen perfekt aufeinander eingespielt. Sowohl als Bandleader, als auch als Sideman genießen Axel Kühn, Martin und Felix Schrack im In- und Ausland einen hervorragenden Ruf. Das Publikum darf sich auf einen spannenden Jazzabend mit 3 hochkarätigen Musikern freuen.

Anmeldung über vhs Eislingen erforderlich!

Tischreservierung Marstall (07161/87253) wird empfohlen!