Nach einem erfolgreichen Start der Eislinger Ausbildungsmesse im Jahr 2022 mit der Stadtverwaltung als neuem Organisator findet die „Fit 4 Future“ auch in diesem Jahr in und vor der Stadthalle statt. Am Mittwoch, 21.06.2023 öffnet die Eislinger Stadthalle ihre Türen für interessierte Schülerinnen und Schüler.