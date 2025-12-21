Geschichtentour in Dinkelsbühl - „Die Malla erzählt beim Spaziergang“

Am zweiten Sonntag im Monat lädt die Malla zu einem besonderen GeschichtenSpaziergang durch Dinkelsbühl ein.

Auf ihrem Weg durch die historischen Gassen und Plätze nimmt sie ihre Gäste mit in eine Welt voller Erzählungen, vorbei an alten Mauern und über Plätze, die selbst Geschichten in sich tragen.

Bei diesen Spaziergängen begegnen sich Vergangenheit und Gegenwart, Natur und Fantasie. Die Malla erzählt von Menschen, Begebenheiten und kleinen Wundern – mal heiter, mal nachdenklich, immer mit einem Augenzwinkern.

Die Touren sind interaktiv gestaltet: kleine Rituale, spontane Momente und manchmal das Mitwirken der Gäste machen jede Führung zu einem einmaligen Erlebnis. So entstehen Geschichten, die nur an diesem Tag und in diesem Augenblick lebendig werden.

Ob allein, zu zweit oder mit der Familie – wer mit der Malla unterwegs ist, entdeckt Dinkelsbühl auf eine neue, erzählerische Weise: unterhaltsam, überraschend und unverwechselbar.

Dauer ca. 1,5 Std.