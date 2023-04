Geschichtenwerkstatt mit Eva-Maria Dannbacher-Frei

Gemeinsam werden Geschichten erzählt, erfunden und kreativ umgesetzt.

Die Geschichtenerfinderin Eva-Maria Dannbacher-Frei weckt und beflügelt die Fantasie. Die Kinder werden ermutigt, diese Fantasie in Bilder und dann in Worte umzusetzen. Spielerisch und mit viel Spaß wird vermittelt, wie man sich eine Geschichte merken kann, wie viele Möglichkeiten es gibt, einen Helden für eine Geschichte zu erfinden und was dieser alles erleben kann. Gemeinsam werden Geschichten erzählt, erfunden und kreativ umgesetzt. Eva-Maria Dannbacher-Frei wurde an der Goldmund-Erzählakademie in München zur professionellen Erzählerin ausgebildet. Unter anderem durchs Vorlesen von Gute-Nacht-Geschichten entdeckte sie ihre Leidenschaft zum Erzählen. Sie möchte in der heutigen, schnelllebigen Zeit den Kindern und auch Erwachsenen ihren eigenen Fantasiegarten eröffnen. Für Kinder von 8 bis 10 Jahren.