Geschichtsführung: „Memento mori“ – Gedenke deiner Sterblichkeit. Bestattungsriten des Hauses Württemberg

Unsere Tour beginnt am Residenzschloss, wo wir zunächst die Schlosskirche besichtigen, die ursprünglich als Grabeskirche für die Herzöge von Württemberg geschaffen wurde. Hier wurden viele bedeutende Mitglieder des Hauses Württemberg beigesetzt. Die Kirche diente als Ort für Trauerfeierlichkeiten war aber schon allein durch ihre glanzvolle Ausstattung auch ein Ort der Repräsentation. Die Wahl als Grabeskirche war nicht nur eine religiöse Entscheidung, sondern auch ein dynastisches Statement, da sie den verstorbenen Mitgliedern der Familie einen besonderen Platz in der Familiengeschichte sicherte. Anschließend spazieren wir weiter zum Alten Friedhof Ludwigsburg, auf dem zahlreiche historische Persönlichkeiten ihre letzte Ruhe fanden. Die Errichtung prachtvoller Gräber und Monumente, die den Status und die Bedeutung des Verstorbenen widerspiegeln sollten, gehörte ebenfalls zu den typischen Bestattungsriten und setzte sich auch im Bürgertum bis in unsere Tage fort. Für ranghohe Adelige sowie regierende Fürsten wurden aufwendige Mausoleen und Grabmäler errichtet, die sowohl kunstvoll als auch symbolisch waren. Ein berühmtes Beispiel ist das Mausoleum des Reichsgrafen von Zeppelin oder das Grab von Wilhelm II., welches wiederum die Bescheidenheit und den Familiensinn des letzten Königs von Württemberg zum Ausdruck bringt.

Treffpunkt: Brunnen im Mittleren Schlosshof

Anreise mit dem ÖPNV: Vom Bahnhof und ZOB Ludwigsburg: mit den Buslinien 421 (Neckarweihingen Immanuel-Dornfeld-Straße), 424 (Ludwigsburg IKEA), 427 (Hoheneck Heilbad), 430 (Poppenweiler Jahnstraße) oder 444 (Höpfigheim Obere Seewiesen) Haltestelle: Ludwigsburg Residenzschloss (circa 4 Minuten Fahrtzeit, circa 5 Minuten Fußweg in den Schlosshof).

Fahrplanauskünfte unter www.vvs.de

Dauer: circa 2 Stunden

Gästeführerin: Wolfgang Oexle