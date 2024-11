Geschichtsführung: Auf Gedächtnistour

Auf diesem besonderen Stadtrundgang werfen wir anhand von historischen Erinnerungsstücken aus dem Ludwigsburger Stadtarchiv, einen Blick in die Vergangenheit. An Originalschauplätzen entdecken wir mittels Urkunden, Fotos und alten Schriftstücken, was sich an diesen Orten zugetragen hat. Wir ergründen, woher die Namen verschiedener Straßen stammen und welche Personen einst die Geschicke der Stadt lenkten. Es gibt viel Neues zu erfahren und ein wenig geschichtlichen Staub aufzuwirbeln!

Treffpunkt: MIK, Eberhardstr. 1