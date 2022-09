Geschichtsführung: Ludwigsburg auf einen Blick

Bei unserer Tour folgen wir dem gleichen Weg, den vor rund 300 Jahren die herzoglichen Kutschen nahmen, um vom prächtigen Residenzschloss ins Herz der Stadt zu gelangen. Dabei erfahren wir, warum die Straßen und Gebäude der Stadt von einem italienischen Stadtbaumeister geplant wurden, und wo dies bis heute sichtbar ist. Höhepunkt unseres Spaziergangs ist sicherlich der arkadenumsäumte Marktplatz mit seinen einladenden Cafés und buntem Treiben. Zwei schmucke Kirchen stehen sich hier exakt gegenüber und man kann gern einmal raten, zu welcher Konfession sie gehören…

Tipp: Nach der Führung ist die beste Samstag-Nachmittag-Kaffeezeit. Mitten in Ludwigsburg gibt's dafür so einige Gelegenheiten.

Treffpunkt: Brunnen im Mittleren Schlosshof, Aufgrund von Veranstaltungen wird der Treffpunkt am 12.3., 23.7. und 6.8.2022 ans Tor zum Vorderen Schlosshof (an der B 27) verlegt.

Dauer: ca. 60 Minuten

Wechselnde GästeführerInnen

Die Führung ist barrierefrei.

Kontakt und Reservierung: Tickets sind über unser Online-Buchungssystem oder in der Tourist Information im MIK, Eberhardstraße 1, erhältlich. Für Kinder bis 12 Jahre in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen kostenfrei. Diese Führung ist auf Anfrage auch für Gruppen buchbar und für Gruppen zudem in verschiedenen Fremdsprachen buchbar.