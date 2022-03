Geschichtsführung: Pillen, Perlen und Pralinen

Auf unserer Tour lernen wir Erfahrungen und Traditionen kennen, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden und lauschen den faszinierenden Geschichten rund um die ältesten Gewerbebetriebe in Ludwigsburg. Unsere kleine Reise beginnt an der Marktapotheke, der ersten und ältesten Apotheke der Stadt mit Apothekerpatent. Wir besichtigen den schmucken Apothekergarten in einem typischen Ludwigsburger Hinterhof und bestaunen die alte Technik des Pillendrehens. Anschließend wird es köstlich! Die Geschichte der Bäckersfamilie Luckscheiter beginnt im Jahre 1900 und seitdem ist dieser Name in Ludwigsburg verbunden mit hochwertigen Backwaren und Konditoreispezialitäten. Neben vielseitigen Brot- und Backerzeugnissen gehören auch über 80 verschiedene Pralinensorten zum leckeren Angebotssortiment. Unser Rundgang endet mit dem Besuch der ehemaligen Silberschmiede in der Kirchstraße. Habt ihr schon einmal einer Perlenknüpferin bei ihrer Arbeit über die Schulter geschaut? Dies und spannende Anekdoten über die Familientradition sowie die wechselvolle Geschichte dieses historischen Gebäudes gibt es hier zu erleben!

Treffpunkt: MIK, Eberhardstr.1

Dauer: ca. 2 Stunden

Gästeführerin: Kerstin Bamler

Kontakt und Reservierung: Tickets sind aufgrund der aktuellen Situation nur im Vorverkauf in der Tourist Information im MIK, Eberhardstr.1, erhältlich. Anmeldeschluss: jeweils dienstags 18.00 Uhr