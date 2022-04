Geschichtsführung: Stadtteilführung Oßweil

Auf über 1200 Jahre Geschichte kann Oßweil schon zurückblicken und ist damit um einiges älter als Ludwigsburg selbst. Wir tauchen gemeinsam ein in seine wechselvolle Geschichte und erfahren Spannendes über stolze Klosteranlagen, das Schloss Oßweil und die Holderburg.

Tipp: Wer in Ossweil mal so richtig hoch hinaus will, kann sich gern in im Griffwerk www.griffwerk-klettern.de beim In- und Outdoorklettern versuchen.

Treffpunkt: Wettemarkt Oßweil, Bushaltestelle 6

Dauer: ca 90 Minuten

Gästeführer: Wolfgang Könninger

Die Führung ist barrierefrei.

Kontakt und Reservierung: Tickets sind über unser Online-Buchungssystem oder in der Tourist Information im MIK, Eberhardstraße 1, erhältlich. Für Kinder bis 12 Jahre in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen kostenfrei. Diese Führung ist auf Anfrage auch für Gruppen buchbar.