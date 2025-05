Ver­bor­gen, ver­schwun­den oder ver­steckt ist man­ches, was Eis­lin­gen zu dem ge­macht hat, was es heute ist: Auf dem Ge­schichts­pfad er­le­ben Sie immer wie­der neue – mit­un­ter über­ra­schen­de – Bli­cke auf die Eis­lin­ger Ge­schich­te von den Rö­mern und Ger­ma­nen bis in die Ge­gen­wart.