Geschlechterverhältnisse und Sexualität im Neuen Testament

Die Einführung der Segnung homosexueller Paare in der Stiftskirche setzt die Befassung der Gemeinde mit biblisch-theologischen Fragen voraus. Das soll die Veranstaltung mit dem Tübinger Neutestamentler Professor Michael Tilly im Gemeindehaus Lamm ermöglichen. Er nimmt die Geschlechterverhältnisse und die Homosexualität zunächst in der antiken jüdischen Lebenswelt in den Blick. Danach fragt er, wie das frühe Christentum damit umgegangen ist. Neben dem Vortrag wird es auch ausführlich Gelegenheit zu Fragen und zum Gespräch geben.