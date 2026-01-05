Geschlechtsspezifische Digitale Gewalt. Ein Vortrag mit Anne Roth

Die digitale Seite der sog. häuslichen Gewalt hat viele Facetten: Sie reichen von heimlichen Kameras über Stalkerware bis zur Überwachung smarter Geräten.

Digitale Gewalt findet nicht nur auf Plattformen statt, sondern in Partnerschaften und Ex-Partnerschaften, durch Bekannte und Unbekannte, unter Kolleg*innen, in Familien oder Nachbarschaften. Digitale Technologien werden für alle denkbaren Formen der Manipulation und Kontrolle benutzt: Mitlesen von E-Mails, sichtbare und unsichtbare Kameras in öffentlichen und privaten Räumen, AirTags in Spielzeug, Handtaschen, Fahrzeugen. Überwachungssoftware wird nicht nur von autokratischen Regimes eingesetzt, sondern auch zur Überwachung der eigenen Familie.

Techniknutzung ist - leider - noch immer stark geschlechtsspezifisch verschieden. Und auch Gewalt im sozialen Nahraum wird in der Mehrzahl der Fälle von Männern verübt. Das ergibt eine gefährliche Mischung, über die wenig gesprochen wird.

Der Vortrag gibt einen Überblick über Formen, Ausmaß und politische Reaktionen.