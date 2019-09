„Gesichter der Reformation“ lautet das Thema der Führung am Sonntag, 20. Oktober, um 14 Uhr in der Johanniterkirche in Schwäbisch Hall. Ob Martin Luther, Katharina von Bora oder Philipp Melanchthon – eine Kunstexpertin erläutert anhand der Alten Meister die Lebensgeschichten der Persönlichkeiten der Reformation.