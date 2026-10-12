Gespensterabenteuer - Vorleseabend

Draußen ist es dunkel, herbstlich und kalt. Nichts ist dann schöner, als es sich gemütlich zu machen und spannende Gespenstergeschichten vorgelesen zu bekommen.

Im Anschluss werden die Kinder selbst kreativ und dazwischen gibt es eine kleine Stärkung. Für kleine Gruselsnacks und Zaubergetränke ist gesorgt.

Eine Anmeldung ist erforderlich.

Weitere Infos auf hdf-hn.de/kurs/vorlesetag-gespensterabenteuer-261H501502/