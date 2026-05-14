GESPRÄCH: „Siegerentwurf beim Kunst-am-Bau-Wettbewerb 1981/82

Ursula Kupke (vormals Mitarbeiterin der Kreissparkasse Böblingen) berichtet über das Prozedere und die Hintergründe
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Städtische Galerie Böblingen Pfarrgasse 2, 71032 Landkreis Böblingen
Vorträge & Lesungen
'Dynamik und Bewegung‘ von Hans Dieter Bohnet
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Ursula Kupke (vormals Mitarbeiterin der Kreissparkasse Böblingen) berichtet über das Prozedere und die Hintergründe
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