Gespräch: Die Bilder von Bergamo

Bergamo ist seit 2022 offiziell Partnerstadt Ludwigsburgs – wir wollen dieser in Norditalien liegenden Stadt an diesem Abend näher rücken. Bilder von Bergamo, sei es die eindrucksvolle venezianische Stadtmauer (UNESCO Weltkulturerbe), das präsente Label „la città dei mille“ oder auch die Militär-Lastwägen vor dem Krankenhaus in Bergamo zu Beginn der Corona-Pandemie schweben vielen in den Köpfen. Was sagen sie über diese Stadt, ihre Menschen und die Gemeinschaft aus? Gibt es einen Geist von Bergamo? Mehrere Italienisch-Sprachkurse haben sich im laufenden Semester mit Bildern von Bergamo beschäftigt und werden ihre Fragen und Ergebnisse vorstellen. Online live aus Bergamo werden die Fragen beantwortet, die Ergebnisse kommentiert und ein Austausch – auf Italienisch und Deutsch – findet statt.