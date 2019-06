Gespräch im Foyer: "Die Physiker heute"

Die Weltformel zur absoluten Vorherrschaft, um die sich die Großmächte schlagen, scheint heute nicht mehr in der Kernphysik gesucht zu werden, sondern in der Entwicklung der „Künstlichen Intelligenz“. Wer in diesem Bereich einen Durchbruch erziele, sagte der russische Präsident, werde künftig die Welt dominieren.

Über die Aktualität von Friedrich Dürrenmatts Tragikomödie „Die Physiker“, künstlerische Herausforderungen sowie ethische und politische Fragen in der Wissenschaft kommen die Regisseurin Cilli Drexel, Schauspieler, Studierende und Wissenschaftlerinnen mit dem Publikum ins Gespräch. Mit: Cilli Drexel (Schauspiel Stuttgart, Regisseurin), Prof. Dr. Sibylle Baumbach (Universität Stuttgart, Literaturwissenschaftlerin), Dr. Andreas Kaminski (Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart) und Jordis Emilia Herrmann (reason[Ing.], eine studentischen Diskurs- und Hochschulgruppe an der Universität Stuttgart).

Moderation: Carolin Losch (Schauspiel Stuttgart, Dramaturgin)

Eine gemeinsame Veranstaltung der Universität Stuttgart und des Schauspiel Stuttgart, gefördert im Programm „Eine Uni – ein Buch“ des Stifterverbandes und der Klaus Tschira Stiftung in Kooperation mit dem ZEIT Verlag.

Im Rahmen des Ersten Stuttgarter Wissenschaftsfestivals „Smart und Clever“.

IM ANSCHLUSS AN DIE VORSTELLUNG „DIE PHYSIKER“ Eintritt frei