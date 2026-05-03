Gespräch mit Dr. Mirjam Meuser "Pershing"

Im Gespräch mit Dr. Mirjam Meuser, Chefdramaturgin des Theater Heilbronn, soll das Theaterstück „Pershing (UA)“ in seinem historischen Kontext beleuchtet und verdichtet werden.

Ausgangspunkt ist der Unfall vom 11. Januar 1985 auf der Heilbronner Waldheide, bei dem drei US-Soldaten ums Leben kamen und zahlreiche Menschen verletzt wurden – ein Ereignis, das die reale Bedrohung durch atomare Aufrüstung plötzlich greifbar machte und eine breite Protestbewegung auslöste. Darüber hinaus richtet das Gespräch den Blick auf die Gegenwart: Welche Parallelen lassen sich zur aktuellen weltpolitischen Lage ziehen?