Gespräch und Führung durch die Ausstellung MISSING!

Wir möchten Sie hiermit herzlich zu einem Gespräch und einer Führung durch die Ausstellung MISSING! mit der Künstlerin Caro Krebietke am 07.09.2022 um 18:30 Uhr im Museum am Löwentor einladen.

Wir freuen uns sehr, dass uns Caro Krebietke an diesem Abend Einblicke in ihre Arbeit gibt und uns Insektenpersönlichkeiten, die in der Ausstellung zu sehen sind, vorstellt. Auch der Schmetterlingsexperte des Museums, Dr. Hossein Rajaei, ist an diesem Abend da und freut sich auf Ihre Fragen! Wir freuen uns, wenn wir Sie zu unserer Veranstaltung am 07.09.2022 begrüßen dürfen! Anmeldung bitte bis 04.09.2022 unter foerderverein.smns@gmail.com. Die Ausstellung MISSING! wird von der Gesellschaft zur Förderung des Naturkundemuseum Stuttgart e.V. unterstützt.