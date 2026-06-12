Gespräche über Bäume. Poesie für Freiheit

Rooftop Sessions 2026.

Die Anthologie „Gespräche über Bäume. Gedichte zur Demokratie“ versammelt poetische Stimmen, die sich einmischen – leise und laut, zart und bestimmt. In einer Zeit, in der Sprache oft vereinnahmt wird oder verstummt, treten Lyrikerinnen und Lyriker aus Reutlingen und Tübingen auf, um die Kraft des Gedichts zu feiern – als Form des Widerstands, der Erinnerung und der Hoffnung.

Es lesen: Heide Barner, Markus Ege, Bernd Storz, Jochen Weeber und Eva Christina Zeller; gelesen werden u.a. auch Texte von Chandal Nasser.

Einführung: Hubert Klöpfer (Verleger).

Musikalische Begleitung: Albrecht Boeckh (Klavierimprovisationen).