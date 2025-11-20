Gesprächsabend: Frank Mau & Sabine Loh treffen Hundezüchter Jürgen Rösner

Haus der Bildung Schwäbisch Hall Salinenstraße 6-10, 74523 Schwäbisch Hall

Hundezüchter, Garten-Architekt und Gastgeber: Seit über 50 Jahren widmet sich Jürgen Rösner mit großer Leidenschaft der Zucht edler Windhunde – darunter Scottish Deerhounds (Schottische Windhunde), Whippets und Irische Wolfhunde.

Seine Tiere wurden vielfach international ausgezeichnet und genießen unter Fachleuten hohes Ansehen. Ebenso meisterhaft wie seine Zucht ist auch sein Wirken als Gartenarchitekt.

Gemeinsam mit seinem Projektpartner Jürgen Papenfuß schuf er auf dem denkmalgeschützten Anwesen der Oelmühle nahe Köln ein klassisch-englisches Gartenidyll – eingebettet in ein Tal, das Natur, Geschichte und zeitloser Schönheit Raum gibt. Ein Gespräch mit ihm hinterlässt bleibenden Eindruck – es ist eine Begegnung mit gelebter Passion.

Vorträge & Lesungen
