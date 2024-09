Gesprächsabend: Hauptstadtpolizei in Berlin mit Dr. Barbara Slowik

Die Hauptstadtpolizei in Berlin hat traditioniell vielfältige Herausforderungen zu bewältigen.

Staatsbesuche, Massendemonstrationen, Krawalle wie am 1. Mai in Kreuzberg, politisch motivierte Gewalt - aber auch Clan-Krimininalität, organisierte Kriminalität und intensive Einsätze in Großlagen. Aktuell treten neue intensive Einsatzlagen hinzu, die von den Klebeaktionen der "Letzten Generation" bis zum massiven Schutz jüdischer Einrichtungen angesichts antisemitischer Bedrohungen reicht.

Im Haus der Bildung, Raum S.3.04

Keine Voranmeldung erforderlich. Freier Eintritt.