Die Gesprächsgruppe dient der Entlastung von pflegenden Angehörigen und dem Austausch mit Gleichbetroffenen

An jedem ersten Donnerstag im Monat findet die Gesprächsgruppe für Angehörige von Menschen mit Demenz statt. Die Gesprächsgruppe dient der Entlastung von pflegenden Angehörigen und dem Austausch mit Gleichbetroffenen. Zeitgleich besteht die Möglichkeit, die an Demenz erkrankten Angehörigen in der benachbarten Demenz-Betreuungsgruppe des Pflegeheimes Pliensauvorstadt ("Schöner Vormittag") betreuen zu lassen. Nähere Informationen erhalten Sie beim Pflegestützpunkt der Stadt Esslingen am Neckar unter Telefon 0711 3512 – 3219 oder -3220.