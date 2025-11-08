Gesprächskonzert: Komponistinnen

Fridemann Leipold, Musikredakteur des Bayrischen Rundfunks gestaltet gemeinsam mit der Pianistin Kyra Steckeweh ein Gesprächskonzert zum Thema Komponistinnen.

Die Pianistin Kyra Steckeweh befasst sich seit vielen Jahren mit der wenig bekannten Musik von Komponistinnen des 18. bis frühen 20. Jahrhunderts. 2016 und 2018 erschienen ihre Einspielungen mit Klavierwerken von Mélanie Bonis (1858-1937), Lili Boulanger (1893-1918), Fanny Hensel (1805-1847) und Emilie Mayer (1812-1883). 2018 realisierte sie gemeinsam mit dem Filmemacher Tim van Beveren den Dokumentarfilm „Komponistinnen - eine filmische und musikalische Spurensuche“, der u.a. mit dem Opus Klassik 2020 ausgezeichnet wurde. 2020 spielte sie für „Deutschlandfunk Kultur“ Klavierwerke von Dora Pejačević (1885-1923), Sophie Westenholz (1759-1838) und Ethel Smyth (1858-1944) ein. 2023 widmeten Kyra Steckeweh und Tim van Beveren der Komponistin Dora Pejačević den Dokumentarfilm "Dora – Flucht in die Musik", der bereits zahlreiche internationale Auszeichnungen erhalten hat. Dora Pejačevićs Werke sind seither ein Schwerpunkt in Kyra Steckewehs Repertoire.