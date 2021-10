Gesprächskonzerte

In seinen beliebten Gesprächskonzerten widmet sich der fränkische Pianist Paul Sturm in dieser Spielzeit dem Blick zurück. In seiner ersten Matinee schaut einer der größten Klaviervirtuosen des 19. Jahrhunderts, Franz Liszt, bewundernd auf Franz Schubert: „Unsere Pianisten ahnen kaum, welch herrlicher Schatz in den Klavierkompositionen von Schubert zu heben ist.“ Franz Liszt war es, der Schuberts Klavierkompositionen in den Konzertsälen Europas bekannt gemacht hat. So erklingt in diesem Programm Hochvirtuoses beider Komponisten. Die zweite Matinee überschreibt Paul Sturm mit „Musikalische Erinnerungen“ und präsentiert neben Schumanns beliebten Kinderszenen Werke von Grieg, Janáček und Debussy. Musik also, in der auf besondere Art und Weise Erlebnisse, Ereignisse oder Erzählungen lebendig werden. Auf bewährte Art anschaulich moderiert und interpretiert!