Gesprächsrunde "Utopie Europa"

Zwar ist die Zustimmung zur EU vor dem Hintergrund der Krise um den Brexit bei vielen EU-Bürgerinnen und Bürgern zuletzt gestiegen. Doch auch die euroskeptischen Stimmen bleiben laut und die Kritiker der EU rechnen mit einem Zuwachs an Sitzen im Europäischen Parlament bei den Europawahlen im Mai.

Was sind mögliche Faktoren, die diese Entwicklung erklären? Was folgt für die EU aus der Beteiligung euroskeptischer Parteien an nationalen Regierungen oder ihrer wachsenden Rolle im Europäischen Parlament? Diese Fragen werden im Rahmen dieser Diskussionsveranstaltung von Schüler*innen und Studierenden diskutiert – denn besonders die Stimme der jungen Generation wird in den nächsten Jahren gefragt sein. Die Politikwissenschaftlerin Isabelle Guinaudeau wird dazu einleitend eine Analyse präsentieren. Alumni und Studierende des deutsch-französischen Studiengangs der Sozial- und Politikwissenschaften (FIFA) der Universität Stuttgart und der Sciences Po Bordeaux führen durch die Debatte.

Eine Veranstaltung des Institut français Stuttgart, des EUNIC-Clusters Stuttgart, des Alumni Vereins FIFAlumni e.V., in Kooperation mit dem Verein Junge Europäer - JEF Baden-Württemberg e.V. und der Abteilung für Politische Systeme und Politische Soziologie (Prof. Dr. Bernhagen) des Instituts für Sozialwissenschaften und dem IZKT der Universität Stuttgart.