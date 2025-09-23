Gesprächsstoff -Gesellschaftspolitischer Talk: Demokratie am Limit: Partizipation am Rande der Erschöpfung

Wir haben Grund zur Sorge: Unsere Demokratie ist akut bedroht. Nur: Wie können wir uns dafür einsetzen, dass sie nicht nur geschützt wird, sondern auch floriert, wenn wir doch ohnehin ständig am Limit unserer Kräfte sind? Wer kann Demokratie und Gesellschaft politisch oder aktivistisch mitgestalten — und wer bleibt dabei auf der Strecke, weil Beruf, Sorgearbeit, Krankheit oder anderes die volle Aufmerksamkeit und die gesamte zur Verfügung stehende Zeit kosten? Wie können wir als Gesellschaft wehrhaft werden und bleiben, allen anderen Anforderungen zum Trotz?

Gast: Philipp Weber

Das Renitenztheater widmet sich mit seiner neuen Reihe „Gesprächsstoff“ Themen der Zeit und der Zukunft. Intendant Roland Mahr diskutiert mit der Philosophin Amrei Bahr, Juniorprofessorin für Philosophie der Technik und Information an der Universität Stuttgart. Zu jedem Termin und Thema werden weitere Persönlichkeiten eingeladen.