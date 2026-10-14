Gesprächsstoff - Gesellschaftspolitischer Talk: Künstliche Intelligenz – Chance oder Risiko?

Das Renitenztheater widmet sich mit seiner Reihe „Gesprächsstoff“ Themen der Zeit und der Zukunft. Intendant Roland Mahr diskutiert mit der Philosophin Amrei Bahr. Zu jedem Termin und Thema werden weitere Persönlichkeiten eingeladen. Diesmal begrüßen wir Dominik Kuhn aka „Dodokay“. Der bekannte deutsche Produzent, Comedian, Regisseur, Keynote-Speaker, Dozent und Synchronsprecher lebt in Baden-Württemberg. Berühmt wurde er vor allem durch seine lippensynchronen schwäbischen Synchronisationen von bekannten Persönlichkeiten und Filmszenen.

Sie ist in aller Munde, sie wird längst in verschiedensten Lebensbereichen eingesetzt und beeinflusst unser Leben. Wie verändert künstliche Intelligenz unsere Kultur? Inzwischen verwenden Politiker KI für Gastbeiträge, Herausgeber verfassen Meinungstexte mit ihrer Hilfe, und dies sind nur zwei Beispiele. Welche Auswirkungen hat KI auf unser Schreiben, unsere Erwartungen, unsere Gesellschaft, ja auf unsere Zukunft? Darüber diskutieren wir mit dem Comedian Dominik Kuhn alias Dodokay, der sich seit 30 Jahren mit dem Thema auseinandersetzt.