Gesprächsstoff - Gesellschaftspolitischer Talk: Kultur stärken, aber wie?

„Wir leben in einer schwierigen Zeit und es reicht nicht mehr aus, gute Gedichte von Kästner vorzutragen“, stellte der Schauspieler Walter Sittler im Interview mit der Stuttgarter Zeitung vom 9. März 2026 fest. Wir haben ihn mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung eingeladen, mit uns über das Thema „Kultur stärken, aber wie?“ zu diskutieren. Beim gesellschaftspolitischen Talk am 17. Juni wird außerdem Kulturamtsleiter Marc Gegenfurtner dabei sein, der mit den aktuellen Kürzungs- und Strukturdebatten in Stuttgarts Kulturlandschaft intensiv befasst ist. Wohin wir uns aktuell bewegen und was uns dennoch Mut machen kann und Hoffnung schöpfen lässt, diskutiert Intendant Roland Mahr mit diesen beiden Gästen und seiner Gesprächspartnerin, der Philosophin Amrei Bahr.

Das Renitenztheater widmet sich mit seiner neuen Reihe „Gesprächsstoff“ Themen der Zeit und der Zukunft. Intendant Roland Mahr diskutiert mit der Philosophin Amrei Bahr, Juniorprofessorin für Philosophie der Technik und Information an der Universität Stuttgart. Zu jedem Termin und Thema werden weitere Persönlichkeiten eingeladen.