Gesprächsstoff - Gesellschaftspolitischer Talk: Was den Kindern erzählen? Zwischen Resignation und strategischer Zuversicht

Die Weltlage: erdrückend. Die Krisen: zahlreich. Wie ist es möglich, unter diesen Umständen noch weiterzumachen? Was gibt uns in schwierigen Zeiten Hoffnung – und ist Hoffnung überhaupt ein Antrieb, um etwas zu verändern, oder bremst sie uns nicht vielmehr dabei aus, aktiv zu werden, weil sie uns glauben lässt, dass es schon nicht allzu schlimm kommen wird? Und: Wie wollen wir damit umgehen, dass düstere Prognosen rasch zur selbsterfüllenden Prophezeiung werden, wenn wir uns geschlagen geben und resignieren?

Gast: Anna Piechotta

Schüler*innen, Student*innen, Bundesfreiwilligendienstleistende und Auszubildende erhalten freien Eintritt.

Das Renitenztheater widmet sich mit seiner neuen Reihe „Gesprächsstoff“ Themen der Zeit und der Zukunft. Intendant Roland Mahr diskutiert mit der Philosophin Amrei Bahr, Juniorprofessorin für Philosophie der Technik und Information an der Universität Stuttgart. Zu jedem Termin und Thema werden weitere Persönlichkeiten eingeladen.