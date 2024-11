Gestalte dein Quartier

Lernen Sie Nachbarn kennen, entwickeln Sie Ideen und gestalten Sie gemeinsam Ihre Umgebung und Aktivitäten. Alle Generationen und Kulturen sind willkommen.

Begegnungs- und Vernetzungsfestival im Quartier Kernstadt/Südstadt: Lernen Sie andere Menschen aus Ihrer Nachbarschaft kennen, kommen Sie ins Gespräch, entwickeln Sie gemeinsam Ideen für eine inspirierende Umgebung und gemeinsame Aktivitäten. Die Mediathek ist ein offener und angenehmer Begegnungsort in der Kernstadt. An diesem Abend bieten wir Raum für das Begegnungs- und Vernetzungsfestival im Quartier: für alle Generationen und Kulturen, einfach für alle Menschen, die in der Kern- und Südstadt leben oder dort aktiv sind. Im Rahmen des Quartiersentwicklungsprozesses laden wir Sie herzlich ein, bei der Startveranstaltung für die Kern- und Südstadt dabei zu sein!

Eintritt frei! Zur besseren Planung bitten wir um Anmeldung. Spontan Entschlossene sind auch herzlich willkommen. Kontakt: Andrea Förster, Quartiersmanagement der Stadt Neckarsulm, 07132 35 1425, Andrea.Foerster@Neckarsulm.de Eine Kooperationsveranstaltung von Bürgertreff Neckarsulm e.V., Quartiersmanagement und Fachstelle Leben im Alter der Stadt Neckarsulm und evangelischen Stadtkirchengemeinde.