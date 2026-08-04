Gestalte dein Stadt der Zukunft

Viele Städte sind grau und im Sommer heiß und stickig.

Das Atmen fällt schwer, weil die Luft voller Abgase und Feinstaub ist. Insbesondere für Kinder und Jugenliche sind sie oft kein schöner Ort zum Leben.

Viele Städte sind grau und im Sommer heiß und stickig. Das Atmen fällt schwer, weil die Luft voller Abgase und Feinstaub ist. Insbesondere für Kinder und Jugendliche sind sie oft kein schöner Ort zum Leben.

Deshalb sollen Städte zukünftig lebenswert für alle sein: voller Treffpunkte und Grün, technologisch fortgeschritten, barrierefrei. Gestalte in diesem Kurs deine eigene Stadt der Zukunft!

Was dich erwartet

- Eigene Ideen entwickeln zu deiner Stadt der Zukunft

- Kreatives Gestalten

- Gemeinsam in der Gruppe überlegen, wie ihr euch die Zukunft vorstellt

Anmeldung unter https://www.aim-akademie.org/veranstaltungen/warenkorb/kurs/262922JGSZ