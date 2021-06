Ulrich Brauchle - Stiftgebiet

× Erweitern Stadt Ellwangen Ausstellung Brauchle

Ulrich Brauchle zeigt seine neuen Bleistiftzeichnungen in den Räumen der Karl Heinz Knoedler-Stiftung. Der Titel ist gleichsam eine Hommage an den Dichter Robert Walser, sowie die Lokalisierung der Entstehung der Werke im ehemaligen Geistlichen Stift Ellwangen und deren erste öffentliche Präsentation. Zu sehen sind fast ausschließlich Bleistiftzeichnungen, die in kleinen Formaten Figur, Landschaft und reine Abstraktion spielerisch kombinieren. Meist zart im Ton, versteht Brauchle diese Kompositionen als poetisch-visuelle Klangbilder, die inneren Befindlichkeiten genauso nachspüren wie äußeren Begebenheiten und Zuständen. Der Raum und die Landschaft bilden dabei die Bühne für zeitlose Ereignisse. Innen und außen treffen aufeinander. Die Zeichnung bekommt ihr Recht, ohne dabei alles preiszugeben.

Öffnungszeiten: Sa./So./Feiertag je 14.30 - 17.00 Uhr

Info: www.ulrich-brauchle.de, www. kh-knoedler.de

Veranstalter: Karl-Heinz-Knoedler Stiftung