Jedes Wochenende mit ihren Hits wie „Unter meiner Haut“, „Wohin willst Du“ und „Vielleicht“ unterwegs, ausgebucht bis Ultimo und Fans weit im sechsstelligen Bereich – so wurden sie über die letzten 10 Jahre nicht nur zu einem festen Bestandteil der deutschen Club- und Partyszene, sondern sind auch nicht mehr von den renommierten Festival Line-Ups wegzudenken. Festivals wie Sputnik Spring Break, Sonne Mond und Sterne, Helene Beach etc. wollen auf die beiden nicht verzichten und bei ihrem eigenen Festival feierten sie im September 2019 in der zum vierten Mal in Folge restlos ausverkauften Berliner Wuhlheide. Es ist pure Energie, die das DJ Team um Nico Wendel auch in seinen tanzbaren Tracks transportiert. Mit einem Remake des 80er Klassikers „Party All The Time“ startet das vielfach ausgezeichnete Erfolgsduo gerade ihre offizielle Clubrelease-Reihe. Und wenn sie dann noch ihren Signature Sound aus melodischen House Produktionen und ihre unvergesslichen Bootleg's & Edit's zücken, ist die Party garantiert!

10 Jahre Gestört aber GeiL ... und das ist erst der Anfang.