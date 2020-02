Gestütsauktion 2020

Am 21. März, 14 Uhr, wird es wieder spannend in der großen Reithalle, wenn ausgesuchte Pferde bei der Gestütsauktion ihre neuen Besitzer finden. Doch ein Besuch der Gestütsauktion lohnt sich nicht nur für Kaufinteressierte. Der international tätige Auktionator Hendrik Schulze-Rückamp freut sich auf spannende Bieterduelle und glückliche Käufer, wenn sein Hammer gefallen ist. Die Biosphärengastgeber sorgen für das leibliche Wohl.

Die Auktionspferde sind seit einigen Wochen aufgestallt, werden schonend ausgebildet und auf die Präsentation und den Verkauf vorbereitet. Zusätzlich zu den Marbacher Pferden werden einige Züchterpferde und wieder Pferde aus den Landgestüten Celle und Redefin über die Marbacher Gestütsauktion eine neue Wirkungsstätte finden. So auch das ehemalige Auktionspferd der Marbacher Gestütsauktion 2019 Ce Betel v. Ce Matin, der beim Championat der fünfjährigen Vielseitigkeitspferde der USA 2019 siegte. (Foto: L. Mintz, USA)

Informationen zur Gestütsauktion am 21. März 2020

Präsentationen der Auktionspferde findet am 08. und 15. März um 13 Uhr in der großen Reithalle des Gestüts statt (Freier Eintritt). Für alle, die an diesem Termin nicht dabei sein können, wird die Präsentation der Auktionspferde live auf www.clipmyhorse.de übertragen. Besichtigung und Ausprobieren der Auktionspferde ist nach Terminvereinbarung bei Ausbildungsleiter HSM Rolf Eberhardt (0170) 2 20 47 52 ab 08. März täglich möglich. Am 21. März findet um 10 Uhr die Abschlusspräsentation der Auktionspferde statt. Um 14 Uhr beginnt die Versteigerung.

Mit freundlicher Unterstützung von Pferdesporthaus Loesdau.