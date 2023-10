Die Messe gesund & aktiv findet seit 2010 jährlich im Forum in Ludwigsburg statt. Über 120 Aussteller aus zahlreichen Bereichen rund um Gesundheit, Wohlbefinden, Schönheit und Vitalität präsentieren dem Besucher ihre Produkte und Erzeugnisse und beraten über ein breites Spektrum von neuen Gesundheitstrends über gesunde Ernährung bis hin zu Zahngesundheit und Wellness. Bei verschiedenen Workshops und Bühnenprogrammpunkten und Vorträgen zum Thema kann sich der Interessierte zudem informieren und weiterbilden. Tagesticket: 3 € Kinder bis 16 Jahre frei. Öffnungszeiten: Sa. + So. 11-18 Uhr Die Eintrittskarten sind vorab im Kundencenter der Ludwigsburger Kreiszeitung und an den Messetagen direkt vor Ort erhältlich.