Gesund ernähren, aber wie?

Die Medien sind voller guter Ratschläge, von Wunderdiäten bis Superfood. Für jede/n ist hier vermeindlich etwas dabei. Mit den Informationen nimmt aber auch die Verunsicherung zu. Was und wem können und dürfen wir glauben? Wie gesund sind die oft gepriesenen Lebensmittel wirklich? Wie sieht eine gesunde Ernährung im Alltag aus? Wo stecken die wirklichen Gefahren in unserer täglichen Ernährung? Ein interessanter Vortrag mit Diskussionsrunde. Anmeldung bei der VHS unter Telefon 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de.