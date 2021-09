Gesundaltern@bw: Praxiswerkstatt "Online-Videosprechstunde"

Arzttermine können auch online wahrgenommen werden. Wie läuft ein digitaler Praxisbesuch ab? Was sind die Chancen und Herausforderungen? Was sind die technischen Voraussetzungen? Mit Hilfe von praktischen Übungen erlangen Sie Sicherheit für die Online-Videosprechstunde.

Voraussetzungen: Grundkenntnisse der Bedienung und Handhabung des eigenen Laptops, Smartphones oder Tablets.

Bitte mitbringen: eigenes Laptop (sofern vorhanden) sowie eigenes Smartphone oder Tablet mit aktuellem Betriebssystem und Zubehör (Stromkabel etc.).

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Volkshochschulverband Baden-Württemberg, dem Landesmedienzentrum Baden-Württemberg und dem Netzwerk Sii statt. Sie findet im Rahmen des Projekts gesundaltern@bw statt und wird gefördert durch das Ministerium für Soziales und Integration aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg.

Die Digitalisierung wirkt in alle Lebensbereiche. Das Projekt gesundaltern@bw möchte Bürger/-innen in der Digitalisierung von Gesundheit, Medizin und Pflege begleiten und befähigen, damit sie in der eigenen Gesundheitsversorgung kompetent agieren und eigenverantwortlich handeln können. Im Rahmen des Pilotprojekts gesundaltern@bw wird eine Veranstaltungsreihe zu aktuellen Themen aus dem digitalen Gesundheitswesen veranstaltet. Seien Sie aktiv dabei, diskutieren Sie mit und informieren Sie sich.

Referent: Matthias Weller.

Anmeldung erforderlich bei der Schiller-Volkshochschule – www.schiller-vhs.de