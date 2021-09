Gesunde Ernährung leicht gemacht - Seminar in Leichter Sprache

In der aktuellen Zeit ist gesunde Ernährung wichtiger denn je. Die wichtigsten Vitamine und Mineralstoffe können wir über frische Lebensmittel, die wir aus regionalem Anbau kaufen, aufnehmen. Schmecken wir mal wieder den wahren Geschmack einer Kartoffel, die so herrlich nach Land und Erde schmeckt und nicht verpackt als Pommes oder Kartoffelpuffer daherkommt. Vielleicht schließen wir auch einfach mal die Augen, essen etwas, was wir nicht sehen, und machen daraus ein Ratespiel?