Die krankhafte Anlagerung von Fettzellen an Armen und Beinen ist eine chronische Krankheit, von der in Deutschland mehr als 4 Millionen Menschen, vor allem Frauen, betroffen sind. Sie haben Schmerzen, werden unbeweglicher und leiden an ihrem Äußeren. Wie ist ihnen zu helfen? Gewichtsreduktion, regelmä-ßige Lymphdrainagen, Kompression und auch die Fettabsaugung (Liposuktion) – Was hilft, den Leidensweg zu erleichtern?

Mit Dr. med. Suso Lederle, Dr. med. Tobias Bertsch, Isabel García