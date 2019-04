Gesundheit beginnt im Kopf

„Rehabilitation: Wieder zurück in den Alltag“

Unter diesem Motto wird die erfolgreiche Veranstaltungsreihe i. d. R. am letzten Mittwoch eines Monats im Robert-Bosch-Saal des TREFF-PUNKT Rotebühlplatz fortgesetzt.

Niemand sollte seine Gesundheit dem Zufall überlassen. Lassen Sie sich beraten, wie Sie weiterhin fit und gesund bleiben können. Wissen ist besser als Leiden. Lassen Sie sich über Krankheiten, ihre Ursachen und Heilungsmethoden informieren, damit Sie lernen, den Verlauf und die Behandlungsformen besser zu verstehen.Das Thema eines Abends wird im Gespräch mit Fachleuten, moderiert von Dr. med. Suso Lederle, erörtert. Eine ausführliche Fragerunde fürs Publikum schließt sich an. Bücher zum jeweiligen Thema können in der Stadtbibliothek am Mailänder Platz zu deren Öffnungszeiten eingesehen werden; ein Mitschnitt des Abends auf DVD steht einige Tage nach der Veranstal-tung dort zur Verfügung.

Eintritt: EUR 3.00 (EUR 1.50 für AOK-Versicherte)

Ein interdisziplinäres Projekt zwischen der volkshochschule stuttgart, der Stadtbibliothek am Mailänder Platz, dem Gesundheitsverlag TRIAS und der AOK Stuttgart-Böblingen in einer Institution, in dem sich spartenübergreifende Programmformen als konzeptionelle Idee bewährt haben.

Koordination: Rüdiger Flöge.