Gesundheit kompakt - Vortragsreihe im ZAR Heilbronn

In unserer kostenlosen Vortragsreihe greifen wir diese und weitere Gesundheitsthemen auf. Verständlich, praxisnah und direkt aus dem Alltag.

Sie erhalten fundierte Informationen, konkrete Tipps und Antworten auf Fragen, die Sie in Ihrer jeweiligen Lebenssituation und gesundheitlichen Verfassung beschäftigen.

Ganz gleich, ob Sie vorbeugen möchten, sich für gesundheitliche Zusammenhänge interessieren oder nach einer Erkrankung Orientierung suchen - die Vorträge bieten wertvolle Impulse für Ihren persönlichen Weg.

Als Zentrum für Reha, Therapie und Training können wir dabei auf die Erfahrung unseres multiprofessionellen Therapie- und Beratungsteams zurückgreifen und unterschiedliche Perspektiven rund um Gesundheit, Bewegung und Teilhabe zusammenbringen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch im ZAR Heilbronn!

Di. 20.10.26 | 16.00 - 16.45 Uhr: "Sport im Alter - Aktiv und beweglich bleiben"

Dr. med. univ. Charontakis, Orthopäde, Chefarzt Orthopädie, ZAR Heilbronn

Di. 10.11.2026 | 16.00 - 17.00 Uhr: "Osteoporose – das geht mich nichts an! Und wenn doch ….?"

Dr. med. Bachmann, niedergelassener Orthopäde, Praxis Dr. Bachmann, Heilbronn

Do. 10.12.2026 | 16.00 - 17.00 Uhr: "Sport und Rückengesundheit"

Herr Manoschkin, Sporttherapie ZAR Heilbronn

Do. 14.01.2027 | 16.00 - 17.00 Uhr: "Entzündungshemmende Ernährung"

Frau Schäfer, Ernährungsberatung ZAR Heilbronn

Di. 16.02.2027 16.00 - 17.00 Uhr: "Logopädie bei neurologischen Erkrankungen"

Frau Baumann, Logopädie ZAR Heilbronn

Anmeldung: Für unsere Planung bitten wir Sie um Anmeldung bis spätestens 9 Uhr am Veranstaltungstag unter info@zar-heilbronn.de oder telefonisch 07131 38 54 700.