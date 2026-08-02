In ihrem Vortrag stellt Dr. Müller-Freiberg die Grundideen der 5-Elemente-Lehre nach Pfarrer Sebastian Kneipp vor und zeigt, wie zeitgemäß diese traditionelle Gesundheitslehre noch immer ist.

Denn Kneipp ist weit mehr als nur Wassertreten: Güsse, Wickel, Waschungen, Kräuteranwendungen und viele weitere Anwendungen können dabei helfen, das Immunsystem zu stärken und die Gesundheit ganzheitlich zu fördern.

Die Referentin erläutert anschaulich, wie wir uns mit einfachen Mitteln im Alltag gegen krankmachende Einflüsse von außen und innen wappnen können. Im Mittelpunkt steht dabei die Eigenverantwortung: Jede und jeder hat die Möglichkeit, selbst aktiv etwas für die Stärkung von Körper, Geist und Seele zu tun.

Der Vortrag richtet sich an alle, die Impulse für einen gesundheitsbewussten Lebensstil suchen und die Kneipp-Lehre neu oder vertieft kennenlernen möchten.

Der Vortrag „Gesundheit steigern im Alltag mit Kneipp’schen Maßnahmen“ findet in der Reihe „Kneipplehre – Früher und Heute“ statt und wird vom Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness in Kooperation mit dem Kneipp-Verein Bad Mergentheim e.V. organisiert.

Veranstaltungsbeginn: 19:30 Uhr