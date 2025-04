Am Wochenende 24.+25. Juni findet wieder in und um den Lokschuppen die Gesundheits- und Lifestylemesse gesundHEID statt. Eine Vielzahl von lokalen und regionalen Unternehmen präsentieren Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Sport, Beauty, Gesunde Ernährung, Prävention, alternative Heilmethoden und Lifestyle. Besucher können ebenfalls an informativen Vorträgen von erfahrenen Fachleuten teilnehmen und sich aktiv betätigen. Auch für die Kleinen ist was geboten. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Samstag, 10-18 Uhr

Sonntag, 11-18 Uhr