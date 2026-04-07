Gesundheits- und Lifestylemesse gesundHEID

Am 4. und 5. Juli verwandelt sich der Lokschuppen in den zentralen Treffpunkt für alle Gesundheitsbegeisterten.

Entdecken Sie bei freiem Eintritt die neuesten Trends lokaler und regionaler Aussteller aus den Bereichen Sport, Beauty, Ernährung, Prävention und Lifestyle. Das Beste daran: Sie können direkt vor Ort aktiv werden, verschiedene Angebote ausprobieren und spannende Gesundheitstests machen. Neben der Ausstellung erwarten Sie informative Fachvorträge mit wertvollen Tipps für den Alltag. Auch für die ganze Familie ist bestens gesorgt: Während Sie sich inspirieren lassen und Neues testen, können die sich die kleinen Besucher das Buch "Emilio, die kleine Spinne" anhören, an kreativen Bastelaktionen teilnehmen oder auf der Hüpfburg austoben. Für das leibliche Wohl stehen abwechslungsreiche, leckere kulinarische Köstlichkeiten bereit, die für die passende gesunde Stärkung sorgen.

Kommen Sie vorbei, machen Sie mit und stärken Sie die lokale Wirtschaft.