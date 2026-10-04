Gesundheitsforum: Gesund arbeiten, gesund leben

Medizinische Experten des Bürgerspitals Wertheim erläutern, wie Prävention dazu beitragen kann, Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Lebensqualität langfristig zu erhalten.

Die Veranstaltung richtet sich inbesondere an Unternehmen, Geschäftsführer, Führungskräfte, Personalverantwortliche, Betriebsärzte und interessierte Beschäftigte.

Auf dem Programm stehen drei Fachvorträge.

Dr. Oliver Scheffel: Adipositas - moderne Therapien für mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Lebensqualität

Dr. Dörte Wiechmann: Check-up - Risiken erkennen, Gesundheit erhalten

dr. Barbara John: Darmkrebs verhindern - Vorsorge rettet Leben

Im Anschluss Diskussion, Fragen an die Referenten und persönlicher Austausch.