"Gesundheitshäppchen" - Immunsystem

Thomas Spies, Heilpraktiker und Theologe mit den Schwerpunkten TCM (Traditionelle Chinesische Medizin) und TEM (Traditionelle Europäische Medizin) aus Mainz.

Er widmet sich der Gesundheit im Wandel der Jahreszeiten und verarbeitet sie zu „mundgerechten“ Häppchen mit Hintergrundinformationen, Alltagstipps, Übungen und Rezepten.

Immunsystem

Gesundheit beginnt in mir - Fünf „Häppchen“ aus Natur und Küche für ein starkes Immunsystem. Einfach in der Anwendung, effektiv in der Wirkung.

Der Vortrag findet online per Zoom statt. (Die Einwahldaten werden einige Tage vor der Veranstaltung zugeschickt)

Auf Anfrage kann im Heinrich-Fries-Haus mitgeschaut werden.

Referent: Thomas Spies, Heilpraktiker und Theologe